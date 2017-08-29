Меньшова и Галкин стали ведущими ток-шоу "Сегодня вечером" на Первом канале

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Юлия Меньшова и Максим Галкин будут вести передачу "Сегодня вечером" на Первом канале, съемочная группа приступила к работе. Об этом ТАСС сообщил источник в руководстве канала.
Первый выпуск ток-шоу, согласно эфирной сетке канала, запланирован на ближайшую субботу, 2 сентября.
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что программа "Наедине со всеми" Юлии Меньшовой закрывается по инициативе ведущей.
С 2012 года "Сегодня вечером" вел Андрей Малахов, который в августе перешел на канал "Россия 1".