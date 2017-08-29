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Минтруд представил законопроект о наказании за обман инвалидов и пенсионеров

Общество
29 августа, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Документ обсуждался на заседании комиссии при президенте о защите прав инвалидов

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© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты совместно с Роспотребнадзором представили проект закона об ужесточении административной ответственности за обман инвалидов, пенсионеров и несовершеннолетних детей при предоставлении им товаров или услуг.

Соответствующий документ обсуждался во вторник в ходе заседания комиссии при президенте РФ о защите прав инвалидов.

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Как сообщила журналистам член комиссии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, комиссия одобрила концепцию. "Члены комиссии одобрили представленный им новый законопроект в защиту прав инвалидов. В первую очередь он будет работать на закрепление моральных норм при работе с такими гражданами. Нарушение этих норм станет наказуемым", - цитирует Карелову ее пресс-служба.

Сенатор заверила, что совет по делам инвалидов при верхней палате парламента примет участие в доработке документа и будет активно поддерживать его продвижение. "За обман инвалидов должно быть введено строгое наказание", - уверена парламентарий.

Предложения ведомств

Согласно пояснительным документам к заседанию комиссии, имеющимся в распоряжении ТАСС, законопроект предусматривает введение особых мер защиты социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, детей) и административной ответственности за их нарушение.

В частности, вводится понятие базовых потребительских прав, которые предлагается закрепить за получателями социальных услуг. В соответствии с ними, если услуги или средства реабилитации окажутся некачественными, инвалиды смогут требовать возмещения морального вреда, а требования об устранении недостатков будут рассматриваться в короткие сроки под угрозой применения штрафных санкций. Разработчики также включили в законопроект норму о запрете на отказ гражданину в заключении договоров купли-продажи, выполнении работ или оказании услуг по причинам, связанным с его состоянием здоровья или возрастом, а также в связи с материальным положением.

"Законопроект определяет повышенную административную ответственность продавца, исполнителя за обман инвалида, лиц пожилого возраста и несовершеннолетних лиц, а также за нарушение их прав на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (услуге), за включение в договор условий, ущемляющих права таких потребителей и за непредоставление им льгот и преимуществ", - говорится в записке.

Также предполагается, что инвалиды по слуху или по зрению должны будут получать всю необходимую о информацию о товаре или услуге в доступной для них форме без дополнительной платы.

Как пояснил ТАСС источник, знакомый с ходом совещания, текст законопроекта готовится к согласованию с другими органами исполнительной власти. "Законопроект в процессе обсуждения, о каких именно мерах административной ответственности идет речь, пока неизвестно, скорее всего речь идет о штрафах для юридических лиц", - добавил он.

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Персоны
Карелова, Галина Николаевна
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