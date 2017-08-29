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Юбилей города металлургов отметят в воздухе, на воде и под землей

Общество
29 августа, 16:02 UTC+3

Город Мончегорск отметит 80-летие 23 сентября, однако мероприятия, посвященные дню города, уже начались

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МУРМАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Юбилей Мончегорска, города металлургов в Мурманской области, впервые отметят сразу несколькими фестивалями и серией квестов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в оргкомитете празднования.

"Празднование юбилея, который отмечается 23 сентября, уже началось, это совершенно новый формат для Дня города. Каждые выходные в Мончегорске проходят интересные события - серия квестов "Легенды Мончегорска", фестивали "Водная стихия", "Город в движении" и "Крылья Имандры", - сказали в оргкомитете.

Заглянули в подземелья из легенд

Первыми крупными мероприятиями стали квесты серии "Легенды Мончегорска". В ходе них горожане смогли лучше узнать историю и культуру города и местности, где он расположен.

Как рассказала корреспонденту ТАСС организатор мероприятий Руслана Стегура, уже прошли 2 квеста серии, они были посвящены саамам - коренным жителям Кольского полуострова. "Квесты оказались очень популярными и собрали больше людей, чем мы ожидали - только на первый пришло полторы сотни человек", - сказала Стегура.

Героями первого из серии квестов стали саамские шаманы, мифические подземные жители чахкли и сайвоках из саамских легенд. Второй квест был посвящен Куйве из саамского фольклора - великану, разделившему Землю и Луну. Третий квест еще впереди, его идею организаторы пока не раскрывают.

Фестивали стихий

В сентябре металлургов Заполярья ждет три крупных фестиваля, которые охватят не только землю, но и воду и воздух. 9 сентября в Центральном парке города пройдет Фестиваль водной стихии, главным событием которого станет кулинарный поединок по приготовлению ухи. В поединке примут участие команды из Мончегорска и несколько команд гостей Мурманской области. Праздник будет сопровождаться работой кулинарной телестудии: на сцене известный ведущий вместе с профессиональным поваром будут готовить "Уху по-деревенски".

Неделей позже состоится масштабный фестиваль "Город в движении". Это уникальный праздник, в котором будут задействованы разнообразные средства передвижения от велосипедов до джипов. Будет организовано много разнообразных спортивных состязаний и развлечений, откроется экстремальная зона для скейтеров, роллеров и велосипедистов, пройдет выставка полноприводных автомобилей. В финале впервые в формате open-air пройдет рок-фестиваль "СОХАЧ" с участием талантливых молодых групп из разных городов Мурманской области.

В сам День города мончегорцев ждет яркий и зрелищный Фестиваль воздушных змеев "Крылья Имандры". Как сообщили в администрации города, в этот день можно будет понаблюдать за воздушными змеями и самими запустить их в небо, пройдя мастер-класс по изготовлению. В рамках фестиваля состоится соревнование команд, которые будут разукрашивать больших змеев и пытаться сделать наиболее оригинальный и яркий макет.

Также в День Мончегорска пройдут различные конкурсы, концерты, салют и многое другое.

Готовятся всем городом

По словам организаторов, главная особенность нынешнего юбилея в том, что горожане могли сами выбрать и предложить праздничные мероприятия. В основе сценария идеи горожан, которые были предложены на встречах и мастер-классах.

Фестиваль проводится при поддержке градообразующего предприятия - Кольской ГМК (входит в "Норникель"). Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, предприятие активно участвует в социальной жизни городов, где находятся ее предприятия. Так, в 2016 году ГМК направила на реализацию социальных проектов и благотворительную деятельность в моногородах Мурманской области свыше 140 млн рублей.

В первую очередь речь идет об образовательных проектах. Также в Заполярье при поддержке Кольской ГМК ведется работа по благоустройству городов, проходят культурные мероприятия. Одним из последних значимых событий, проведенных при поддержке "Норникеля", стал международный поэтический фестиваль "Табуретка" в Мончегорске, собравший авторов из разных регионов страны, а также Скандинавии и Индонезии.

Город Мончегорск возник в 1937 году в период индустриализации страны благодаря созданному здесь предприятию "Североникель", ставшему потом Кольской ГМК. КГМК - это ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических, в первую очередь никеля и кобальта. В переводе с саамского "монче" - "красивый". В городе проживают 46 тысяч человек.

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