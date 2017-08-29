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Первое модульное отделение почты открыли в Архангельской области

Общество
29 августа, 16:23 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 29, августа. /ТАСС

В течение двух месяцев такие отделения откроют еще в трех населенных пунктах региона

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Первое модульное отделение почтовой связи открыли в Архангельской области. Модульный комплекс установили вместо обветшавшего почтового отделения в поселке Хорьково Приморского района, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального филиала "Почты России".

"В новом помещении созданы все необходимые условия для комфортного пребывания клиентов и работников. Системы кондиционирования и обогрева воздуха позволяют такому отделению работать в любую погоду и время года. Оборудовано рабочее место для оператора, есть хозяйственный отсек, помещение для приема и обслуживания клиентов. При этом модуль автономен и требует лишь подключения к электросетям", - пояснили в пресс-службе.

В ближайшие два месяца такие отделения откроют еще в трех населенных пунктах региона: в деревне Аргуновской Вельского района, Кушкопале Пинежского района и Покровской Онежского района.

Жителям будет доступен весь перечень почтовых услуг: они смогут получать и отправлять письма, посылки, бандероли, подписаться на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств, получить пенсию и оплатить коммунальные платежи. "Модульные отделения хороши тем, что при необходимости их можно перевезти на другое место, и местные жители сразу же получают возможность пользоваться всеми услугами почтовой связи", - приводит пресс-служба слова директора архангельского филиала "Почты России" Григория Бедрина.

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