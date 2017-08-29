Опубликован рейтинг лучших школ Москвы за 2017 год

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лучшим средним общеобразовательным заведением Москвы стал лицей НИУ ВШЭ, заняв первое место в рейтинге из 292 лучших столичных школ по итогам 2016-2017 учебного года. Рейтинг опубликован во вторник на сайте департамента образования столицы.

На второй строчке рейтинга оказался лицей №1535, на третьей - школа №179 Московского института открытого образования. В десятке лидеров также находятся школа №1514, лицей №1580, технологический колледж №21, лицей "Вторая школа", школа №57, школа №1568 и школа №1329.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как сдача учениками основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), их участие в московской и всероссийской олимпиадах школьников, то, как в школах строилась работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и как школы использовали городские социокультурные ресурсы. "Учитывали также итоги соревнований JuniorSkills Russia (соревнования по 14 компетенциям среди школьников в возрасте от 10 до 17 лет - прим. ТАСС), WorldSkills Russia (самые масштабные в России соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет - прим. ТАСС) и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и чемпионата "Абилимпикс". Кроме того, школы и лицеи, попавшие в рейтинг, уделяют особое внимание спортивной подготовке (ученики занимают призовые места на соревнованиях), работе дошкольных отделений и профилактике правонарушений", - говорится в сообщении.

Школы, которые попали в топ-20, получат гранты мэра Москвы I степени (15 млн рублей), с 21 по 70 место - гранты II степени (10 млн рублей) и с 71 по 292 место - гранты III степени (7 млн рублей).