Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опубликован рейтинг лучших школ Москвы за 2017 год

Общество
29 августа, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

В тройку лидеров входят лицей НИУ ВШЭ, "китайский лицей" №1535 и школа №179 Московского института открытого образования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лучшим средним общеобразовательным заведением Москвы стал лицей НИУ ВШЭ, заняв первое место в рейтинге из 292 лучших столичных школ по итогам 2016-2017 учебного года. Рейтинг опубликован во вторник на сайте департамента образования столицы.

На второй строчке рейтинга оказался лицей №1535, на третьей - школа №179 Московского института открытого образования. В десятке лидеров также находятся школа №1514, лицей №1580, технологический колледж №21, лицей "Вторая школа", школа №57, школа №1568 и школа №1329.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как сдача учениками основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), их участие в московской и всероссийской олимпиадах школьников, то, как в школах строилась работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и как школы использовали городские социокультурные ресурсы. "Учитывали также итоги соревнований JuniorSkills Russia (соревнования по 14 компетенциям среди школьников в возрасте от 10 до 17 лет - прим. ТАСС), WorldSkills Russia (самые масштабные в России соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет - прим. ТАСС) и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и чемпионата "Абилимпикс". Кроме того, школы и лицеи, попавшие в рейтинг, уделяют особое внимание спортивной подготовке (ученики занимают призовые места на соревнованиях), работе дошкольных отделений и профилактике правонарушений", - говорится в сообщении.

Школы, которые попали в топ-20, получат гранты мэра Москвы I степени (15 млн рублей), с 21 по 70 место - гранты II степени (10 млн рублей) и с 71 по 292 место - гранты III степени (7 млн рублей).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
2
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
3
Минтруд представил законопроект о наказании за обман инвалидов и пенсионеров
4
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
5
Слуцкий: идея Украины о признании РФ страной-агрессором несостоятельна и смехотворна
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
Летняя Универсиада-2017. Таблица медалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама