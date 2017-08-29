Количество посетителей после обновления зоны ВДНХ ЭКСПО в Москве возрастет в три раза

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число посетителей обновленной зоны ВДНХ ЭКСПО должно вырасти в три раза. Об этом сообщила генеральный директор ВДНХ Екатерина Проничева на презентации концепции нового конгрессно-выставочного пространства для инвесторов.
Она отметила, что концепция проекта будет включать в себя концертно-конгрессный комплекс вместимостью 4 тыс. человек и выставочные павильоны общей экспозиционной площадью 63 тыс. кв. метров.
"Количество посетителей ВДНХ ЭКСПО, по предварительной оценке, возрастет с 1,5 до 4,5 млн человек в год", - подчеркнула Проничева.
По ее словам, в обновленном конгрессно-выставочном пространстве появятся трансформируемые экспозиционные, конгрессные и концертные залы, многоуровневые подземные паркинги, а также международный таможенно-складской терминал.
Как ранее сообщали ТАСС в департаменте Москвы по конкурентной политике, в проект предполагается привлечь частные инвестиции в объеме более 22 млрд рублей. Сохранение архитектурного облика выставки является обязательным условием для инвестора. За эту сумму покупателю предоставляется право участвовать в совместной деятельности по развитию и управлению комплексом после завершения модернизации.