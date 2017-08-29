Путин поручил врио главы Мордовии разобраться с вопросами и жалобами жителей региона

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин передал временно исполняющему обязанности главы Мордовии Владимиру Волкову жалобы, которые поступили от жителей региона во время "Прямой линии" с главой государства, и поручил ответственно их рассмотреть.

"Я вам передам вот эту папку с обращениями жителей Мордовии ко мне в ходе "Прямой линии", посмотрите!" - сказал Путин на встрече с Волковым. "Вопросы традиционные, тем не менее на некоторые нужно обратить особое внимание", - поручил он.

Президент упомянул, в частности, "состояние сельских дорог, отсутствие социальной инфраструктуры в новостройках, в том числе в Саранске: построили новый микрорайон, но при этом нет ни одного детского садика". "Надо обращать на это внимание при строительстве и ставить задачи, обусловливать предоставление земли обязательным сопровождением, возведением социальной инфраструктуры", - отметил он.

"Есть и проблемы с заработной платой, здесь отмечено, обратите внимание на это", - обратился Путин к Волкову.

Еще один вопрос, который отметил глава государства, касался мест отдыха у озера Инерка, которое, согласно обращениям граждан, обнесено забором. "Надо посмотреть, насколько такие действия отвечают действующему закону", - поручил президент.

"Если в рамках закона сделано - одно, а если там есть какие-то нарушения, то нужно привести в порядок в соответствии с законом", - добавил он, отметив, что ждет от врио главы республики доклада по этим и другим вопросам.