Врио главы Мордовии проинформировал Путина о состоянии системы здравоохранения в регионе

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Владимир Волков проинформировал президента РФ Владимира Путина о состоянии дел в системе здравоохранения в регионе. Речь об этом шла на встрече главы государства и врио губернатора.
"Много сейчас по медицине работаем, хотя по медицине много вопросов и обращений граждан", - сказал Волков. "Но мы держим это под постоянным контролем, потому что, когда идет оптимизация, ясно, что в основном, дело даже не в деньгах, а в нашей психологии и в организации", - добавил он.
По словам врио главы региона, власти области стараются решать социальные вопросы. "Что касается [майских] указов, мы сейчас выполняем их по социальным вопросам и по зарплате полностью", - сообщил он. "И другие вопросы, что касается нашей социалки, решаются",- добавил Волков.
Говоря о жилищной сфере, врио главы области сообщил, что власти республики "за семь месяцев увеличили на 18% показатели по жилью".
Путин поинтересовался тем, как решается проблема с местами в детсадах. "[Обеспеченность местами для детей] от трех до семи лет - 100%, а от полутора до трех лет - небольшая очередь есть, но она в пределах текущей очереди", - сказал Волков.
"Речь идет больше не об общей цифре: в каких-то селах есть избыток, в каких-то городах или районных центрах, но в Саранске нет такой проблемы", - пояснил он.