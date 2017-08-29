Депутаты "Единой России" 1 сентября обсудят со школьниками будущее РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" посетят 1 сентября школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, где обсудят со школьниками образ будущего страны, вопросы самореализации и патриотизма. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на руководителя ЦИК "Единой России", депутата Госдумы Владимира Бурматова.

"Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны - в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие. Будущее нашей страны - это дети, сегодняшние школьники. О возможностях развития и самореализации, которые созданы для них сегодня в России, и пойдет речь на этих встречах", - цитирует слова Бурматова пресс-служба. Парламентарий добавил, что общение с депутатами пройдет не в виде лекций, а в формате доверительной беседы, обмена опытом и мнениями.

По его словам, участниками встреч станут преимущественно ученики старших классов - те, кому в этом году предстоит определиться с направлением дальнейшего обучения или будущей профессией. Отмечается, что депутаты смогут провести встречи и с учащимися младших классов, поздравить их с первым школьным звонком.

"Мы хотим, чтобы эти встречи запомнились и понравились школьникам, были востребованными, чтобы ученики почерпнули для себя что-то интересное, получили ответы на волнующие их вопросы", - подчеркнул Бурматов.