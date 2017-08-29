Россияне завоевали бронзу по парикмахерскому искусству на чемпионате WorldSkills в Китае

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Российская команда завоевала третье место на международных соревнованиях по парикмахерскому искусству по стандартам WorldSkills в Китае. Об этом во вторник сообщили в департаменте коммуникаций Союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Турнир в Чунцине проходил в рамках заявочной кампании КНР на право проведения 46-го чемпионата мира WorldSkills Competition в 2021 году и был одним из последних этапов подготовки к мировому первенству, которое пройдет в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).

"Россияне уступили лишь двум китайским командам, которые завоевали серебро и золото чемпионата", - отметили в департаменте. В состязаниях участвовали представители семи стран, включая парикмахеров из Великобритании, Японии, Гонконга и Колумбии. Россию на турнире представлял москвич Егор Костиков. Ему помогали тренер Юлия Мащенко и эксперт Марина Колчанова.

"В течение двух дней у конкурсантов было шесть модулей, то есть они должны были делать по две работы в день", - сказала международный эксперт WorldSkills Russia Елена Шпаковская, возглавляющая подготовку российской сборной парикмахеров к мировому чемпионату в Абу-Даби.

Важной особенностью соревнований является то, что задания не известны заранее: конкретную задачу участники узнавали лишь непосредственно перед стартом. "Похожий формат будет в Абу-Даби, поэтому, можно сказать, что обстановка на соревнованиях в Чунцине была максимально приближена к боевой. Нам было важно посмотреть, как Егор проявит себя в такой обстановке, и оценить, какие навыки ему нужно подтянуть. В целом он отлично справился", - пояснила Шпаковская.

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. С 2012 года в России ежегодно проводятся чемпионаты "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - олимпиада для рабочих рук - среди молодых специалистов от 16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального образования.

Студенты со всей России соревнуются в мастерстве по токарным работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, мехатронике, флористике, кузовном ремонте, поварском и столярном деле, веб-дизайне и других компетенциях. Сегодня движение WorldSkills Russia охватывает 84 региона России.