Путин поручил Генпрокуратуре проверить обеспечение прав граждан на изучение родного языка

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с Рособрнадзором провести проверку соблюдения в субъектах Российской Федерации положений законодательства, касающихся обеспечения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе страны. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля 2017 года.
Правительству России также поручено обеспечить доработку проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам Российской Федерации.
Глава государства распорядился разработать методические рекомендации для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, формированию в местном сообществе позитивных межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также по выявлению и предупреждению межнациональных конфликтов.