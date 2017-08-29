В Госдуме заявили, что программу "Доступная среда" могут продлить после 2020 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Комиссия при президенте РФ по делам инвалидов считает необходимым продлить программу "Доступная среда" после 2020 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов со ссылкой на главу комитета, а также одного из членов комиссии Ярослава Нилова (ЛДПР).

По словам парламентария, значительное внимание на заседании было уделено аспектам реализации программы "Доступная среда" и вопросам создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам сферы торговли, общественного питания, к предоставляемым в них услугам.

"Участники сошлись в том, что реализацию программы "Доступная среда" необходимо продолжать и после 2020 года, а соответствующие субсидии выделять и в 2018-2019 годах, наряду с чем не прекращать работу по изменению отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья", - цитирует Нилова пресс-служба комитета Госдумы по труду.

Он также отметил, что высказывались предложения об усилении административной ответственности для юридических лиц (торговых объектов) за несоблюдение предписанных норм по организации доступной среды. "Однако нельзя сравнивать маленькие магазины шаговой доступности и гипермаркеты: финансовая нагрузка для них будет неравнозначной", - подчеркнул Нилов.

Кроме того, на заседании прозвучало предложение о наделении Роспотребнадзора дополнительными полномочиями в этой сфере. "Считаю, у Роспотребнадзора должно быть право в рамках своих полномочий проверять качество товаров и услуг, оказываемых инвалидам, соответствующего обеспечения торговых объектов", - заявил Нилов.

Госпрограмма "Доступная среда" была разработана Министерством труда и социальной защиты РФ и направлена на обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и на совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системе медико-социальной экспертизы. Программа была разработана на 2011-2015 годы и затем продлена до 2020 года.