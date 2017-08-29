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В Госдуме заявили, что программу "Доступная среда" могут продлить после 2020 года

Общество
29 августа, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По словам депутата Ярослава Нилова, на недавнем заседании Комиссии при президенте РФ по делам инвалидов также предложили усилить ответственность за несоблюдение норм по организации доступной среды

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Комиссия при президенте РФ по делам инвалидов считает необходимым продлить программу "Доступная среда" после 2020 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов со ссылкой на главу комитета, а также одного из членов комиссии Ярослава Нилова (ЛДПР).

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По словам парламентария, значительное внимание на заседании было уделено аспектам реализации программы "Доступная среда" и вопросам создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам сферы торговли, общественного питания, к предоставляемым в них услугам.

"Участники сошлись в том, что реализацию программы "Доступная среда" необходимо продолжать и после 2020 года, а соответствующие субсидии выделять и в 2018-2019 годах, наряду с чем не прекращать работу по изменению отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья", - цитирует Нилова пресс-служба комитета Госдумы по труду.

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Он также отметил, что высказывались предложения об усилении административной ответственности для юридических лиц (торговых объектов) за несоблюдение предписанных норм по организации доступной среды. "Однако нельзя сравнивать маленькие магазины шаговой доступности и гипермаркеты: финансовая нагрузка для них будет неравнозначной", - подчеркнул Нилов.

Кроме того, на заседании прозвучало предложение о наделении Роспотребнадзора дополнительными полномочиями в этой сфере. "Считаю, у Роспотребнадзора должно быть право в рамках своих полномочий проверять качество товаров и услуг, оказываемых инвалидам, соответствующего обеспечения торговых объектов", - заявил Нилов.

Госпрограмма "Доступная среда" была разработана Министерством труда и социальной защиты РФ и направлена на обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и на совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системе медико-социальной экспертизы. Программа была разработана на 2011-2015 годы и затем продлена до 2020 года.

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