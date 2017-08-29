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Строящийся на средства резервного фонда детский космический центр в Кирове сдадут в ноябре

Общество
29 августа, 18:32 UTC+3 ТАСС ТАСС 29, августа. /ТАСС

Строительство центра началось в 2014 году

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ТАСС, 29 августа. /ТАСС/. Детский космический центр в Кирове, получивший поддержку из резервного фонда правительства РФ, откроется в ноябре 2017 года, сообщили во вторник в пресс-службе Минкультуры региона.

Строительство центра началось в 2014 году, завершить работы планировалось в конце 2016 года, но сроки сдачи несколько раз переносились из-за недостатка средств. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев в начале 2017 года обратился с просьбой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву выделить средства на поддержку проекта. После этого на завершение строительства из резервного фонда правительства РФ было выделено 95,5 млн рублей.

"Строительство Детского космического центра в Кирове практически завершено, а его официальное открытие намечено на ноябрь 2017 года. Деньги, выделенные из резервного фонда правительства, пойдут в основном на закупку оборудования, в том числе в Японии, а также странах Европы", - говорится в сообщении Минкультуры области.

Как сообщил и.о. министра культуры Кировской области Андрей Скальный, планируется закупить мультимедийное оборудование, в том числе проекторы для интерактивных классов. "Наша задача - сделать центр интересным с разных точек зрения, уже сейчас полностью готов виртуальный центр управления полетами, где дети смогут в реальном времени взаимодействовать с МКС, а также планетарий", - отметил он.

По словам Скального, центр смогут одновременно посещать более 200 человек.

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