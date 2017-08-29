Строящийся на средства резервного фонда детский космический центр в Кирове сдадут в ноябре

Базаревич: сборная России на Евробаскете должна выходить из группыСпорт 29 августа, 19:33
Завершены работы по установке арки Крымского мостаВ стране 29 августа, 19:24
Собственники "Открытия" сами попросили ЦБ разработать план повышения финустойчивостиЭкономика и бизнес 29 августа, 19:04
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизниКультура 29 августа, 19:03
Реконструкция стадиона "Лужники" обошлась в 24 млрд рублейСпорт 29 августа, 18:59
Россиянин Тищенко вышел в полуфинал ЧМ по боксу, гарантировав бронзуСпорт 29 августа, 18:56
Итальянец Трентин выиграл 10-й этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 29 августа, 18:54
ЦБ станет главным акционером банка "Открытие" и возьмет на себя управлениеЭкономика и бизнес 29 августа, 18:53
Россиянин Пуляев завоевал серебро ЧМ по дзюдо в весе до 66 кгСпорт 29 августа, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. /ТАСС/. Детский космический центр в Кирове, получивший поддержку из резервного фонда правительства РФ, откроется в ноябре 2017 года, сообщили во вторник в пресс-службе Минкультуры региона.
Строительство центра началось в 2014 году, завершить работы планировалось в конце 2016 года, но сроки сдачи несколько раз переносились из-за недостатка средств. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев в начале 2017 года обратился с просьбой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву выделить средства на поддержку проекта. После этого на завершение строительства из резервного фонда правительства РФ было выделено 95,5 млн рублей.
"Строительство Детского космического центра в Кирове практически завершено, а его официальное открытие намечено на ноябрь 2017 года. Деньги, выделенные из резервного фонда правительства, пойдут в основном на закупку оборудования, в том числе в Японии, а также странах Европы", - говорится в сообщении Минкультуры области.
Как сообщил и.о. министра культуры Кировской области Андрей Скальный, планируется закупить мультимедийное оборудование, в том числе проекторы для интерактивных классов. "Наша задача - сделать центр интересным с разных точек зрения, уже сейчас полностью готов виртуальный центр управления полетами, где дети смогут в реальном времени взаимодействовать с МКС, а также планетарий", - отметил он.
По словам Скального, центр смогут одновременно посещать более 200 человек.