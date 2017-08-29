Первый канал подтвердил, что ведущими программы "Сегодня вечером" станут Меньшова и Галкин

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Передачу "Сегодня вечером" будут вести Юлия Меньшова и Максим Галкин. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с общественностью Первого канала Лариса Крымова.

Ранее источник на Первом канале сообщал, что съемочная группа уже приступила к работе над программой.

По данным пресс-службы Первого канала, программа "Наедине со всеми" закрывается по инициативе ведущей Юлии Меньшовой. В беседе с ТАСС Крымова отметила, что "Меньшова сама предложила завершить проект, считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть".