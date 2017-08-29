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Первый канал подтвердил, что ведущими программы "Сегодня вечером" станут Меньшова и Галкин

Общество
29 августа, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что работа над новыми выпусками ток-шоу уже началась

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Передачу "Сегодня вечером" будут вести Юлия Меньшова и Максим Галкин. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с общественностью Первого канала Лариса Крымова.

Ранее источник на Первом канале сообщал, что съемочная группа уже приступила к работе над программой.

По данным пресс-службы Первого канала, программа "Наедине со всеми" закрывается по инициативе ведущей Юлии Меньшовой. В беседе с ТАСС Крымова отметила, что "Меньшова сама предложила завершить проект, считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть".

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