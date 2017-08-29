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Подключение медучреждений к интернету обойдется бюджету в 20 млрд рублей

Общество
29 августа, 20:15 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 29, августа. /ТАСС

По словам главы "Ростелекома" Михаила Овсеевского, основная часть работ запланирована на 2018 год

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ПЕРМЬ, 29 августа. /ТАСС/. Проект подключения медицинских учреждений к широкополосному интернету до 2018 года включительно обойдется российскому бюджету почти в 20 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам во вторник президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский во время рабочего визита в Пермский край.

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"В этом году мы должны подключить менее трети медицинских учреждений, основным годом активности будет 2018 год, средства сейчас закладываются в федеральный бюджет. В целом программа подключения 14 тыс. медицинских учреждений по всей стране предусматривает чуть меньше 20 млрд рублей", - отметил Осеевский.

По его словам, эта программа является одним из приоритетов правительства, "поэтому нет сомнений, что она будет реализована в кратчайшие сроки".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на подключение почти 4 тыс. медицинских учреждений к интернету в 2017 году будет выделено 5,5 млрд рублей.

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Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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