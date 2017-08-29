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Нижний Новгород могут включить в Золотое кольцо России к 2021 году

Общество
29 августа, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что в городе - 600 памятников, которые внесены в реестр ЮНЕСКО

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области надеются, что к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое состоится в 2021 году, город может быть включен в туристический маршрут Золотое кольцо России. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Москве.

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"Мы поставили вопрос на оргкомитете [Федеральный оргкомитет по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, который возглавляет вице-премьер РФ Аркадий Дворкович], <...> чтобы Нижний Новгород включили в Золотое кольцо, потому что 50 лет назад, когда создавали Золотое кольцо, в город Горький никого не пускали", - сказал Шанцев.

Он отметил, что в городе - 600 памятников, которые внесены в реестр ЮНЕСКО, "в том числе и наш нижегородский Кремль, наверное, это будет вот в этом кольце бриллиантом".

По словам Шанцева, региональные власти обсудили с оргкомитетом и решение второго вопроса - о присвоении Нижнему Новгороду звания "Города воинской славы". В период Великой Отечественной войны, тогда еще в городе Горьком, производили треть всего вооружения страны.

Нижний Новгород (с 1932 по 1990 год - город Горький) с 1959 по 1991 год носил статус "закрытого" города. Крупные предприятия города, конструкторские бюро и научно- исследовательские институты выпускали военную продукцию: атомные подводные лодки, истребители МиГ-29 и сверхзвуковые самолеты-перехватчики МиГ-31, танки, орудия и многое другое. В 1991 году, с началом Перестройки и гласности, Нижний Новгород перестал быть "закрытым" городом.

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