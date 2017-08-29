МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Телеведущий и актер Александр Галибин больше не будет вести передачу "Жди меня" на Первом канале. Об этом сам Галибин рассказал во вторник в беседе с ТАСС.

"Программа "Жди меня" решила договор со мной не продлять, внятного объяснения я не получил. Со слов директора программы, меняется структура работы ведущих внутри программы, - сказал он. - Объяснение было неясное. Высказано это было по телефону примерно десять дней назад".

Галибин не владеет информацией о новом ведущем. "Спросил, кто будет вести, она не ответила, спросил, кто останется, мне также не ответили, - отметил Галибин. - Мне это странно, у программы был очень хороший рейтинг". "Я не понимаю, с чем это связано, хотел бы понять причины", - добавил актер.

"Мне очень жаль, не очень понимаю, какая может [быть] реорганизация, но я подчиняюсь решению продюсеру и режиссера", - добавил он.

"Жди меня" выходит на российском телевидении с 1998 года, ее производит компания "ВИД", в настоящее время программа транслируется Первым каналом. В разное время передачу вели Игорь Кваша (1998-2012), Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев и Ксения Алферова.

Ситуация на Первом

В августе ведущий передачи "Пусть говорят" Андрей Малахов перешел на канал "Россия 1", его место занял Дмитрий Борисов. Кроме того, по инициативе Юлии Меньшовой было закрыто шоу "Наедине со всеми". Теперь она вместе с Максимом Галкиным будет вести ток-шоу "Сегодня вечером". Эту информацию ТАСС официально подтвердили на Первом.

Кроме того, стало известно, что на Первом канале перестанет выходить передача "Пока все дома". Ее ведущий Тимур Кизяков в беседе с ТАСС сообщил, что сам стал инициатором расторжения контракта.