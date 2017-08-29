Первый канал заявил, что не имеет отношения к смене ведущего "Жди меня"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первый канал не имеет отношения к смене ведущего передачи "Жди меня" Александра Галибина. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала, комментируя сложившуюся ситуацию.

"Первый канал не имеет отношения к решению по поводу ведущего, поскольку программу производит телекомпания "ВИД", - отметили в пресс-службе.

Ранее телеведущий и актер Александр Галибин в беседе с ТАСС подтвердил информацию о том, что больше не будет вести передачу. По словам Галибина, у него нет информации о новом ведущем.