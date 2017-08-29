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В Москве состоялась премьера документального фильма "Тигры и люди"

Общество
29 августа, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Часть кинокартины снималась в странах Юго-Восточной Азии, где диких кошек разводят на продажу в Китай

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьера документального фильма режиссера Сергея Ястржембского "Тигры и люди", посвященного сохранению амурских тигров и борьбе с браконьерством, состоялась в Москве.

"Фильм снят по заказу центра "Амурский тигр", - рассказал режиссер ТАСС. - Прежде всего, это просветительский проект, рассчитанный на российского зрителя. Мы хотим рассказать о проблеме торговли частями тигров, эта проблема наиболее актуальна для Китая, поскольку у нас не распространено ни потребление тигриного мяса, ни другие виды использования животных".

Ястржембский также выразил надежду, что фильм будет замечен за рубежом, поскольку решить проблему сохранения дикой кошки можно только усилиями разных стран. Часть фильма снималась в странах Юго-Восточной Азии, где тигров разводят на продажу в Китай. Там, как рассказал режиссер, приходилось работать инкогнито и снимать скрытыми камерами, что существенно затрудняло работу.

Премьеру фильма посетили начальник Контрольного управления президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко, а также народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные с тигром Рикки. Чуйченко отметил, что численность амурских тигров приблизилась к отметке в 580 особей. Основная заслуга в деле сохранения диких кошек лежит на лесничих и егерях, которые ежедневно несут вахту в уссурийской тайге.

Директор дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, принимавший участие в съемках фильма, рассказал журналистам об особенностях браконьерского промысла редких животных. "Понятно, что преступность не имеет национальности, и группировки, которые занимаются незаконной добычей амурского тигра и продажей частей тела, они межнациональные. Граждане России и Китая используют предубеждения граждан КНР, которые используют продукты из тигров для лечения заболеваний", - рассказал Арамилев.

Директор центра также пояснил, что части тел животных вывозят за рубеж по тем же контрабандным каналам, что наркотики и оружие. Это затрудняет борьбу с нелегальными охотниками. Однако, по словам Арамилева, государственные органы России улучшили результаты в борьбе с браконьерским отловом тигров благодаря введению уголовной ответственности за убийство и перевозку животных и частей их тел.

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