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Генсек ООН выразил соболезнования пострадавшим от шторма "Харви"

Общество
30 августа, 4:40 UTC+3 ТАСС

Антониу Гуттериш пожелал жителям США "скорейшего выздоровления"

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ТАСС, 30 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил во вторник соболезнования правительству США и всем пострадавшим в результате шторма "Харви".

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"Генеральный секретарь с большим волнением наблюдает за наводнениями и огромным ущербом, который шторм "Харви" причинил штату Техас. Генеральный секретарь опечален человеческими потерями и выражает свои соболезнования правительству и народу США. Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - передает слова генсека ООН его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Обрушившийся на Техас в ночь на субботу шторм стал самым мощным в США за последние 12 лет.

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