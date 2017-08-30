Генсек ООН выразил соболезнования пострадавшим от шторма "Харви"

ТАСС, 30 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил во вторник соболезнования правительству США и всем пострадавшим в результате шторма "Харви".

"Генеральный секретарь с большим волнением наблюдает за наводнениями и огромным ущербом, который шторм "Харви" причинил штату Техас. Генеральный секретарь опечален человеческими потерями и выражает свои соболезнования правительству и народу США. Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - передает слова генсека ООН его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Обрушившийся на Техас в ночь на субботу шторм стал самым мощным в США за последние 12 лет.