В Японии умер пострадавший от бомбардировки Нагасаки

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Один из самых известных деятелей движения "хибакуся" (пострадавших от американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки - прим. ТАСС) Сумитэру Танигути скончался в Японии на 89-м году жизни. Об этом в среду сообщили ТАСС в "Нихон Хиданкё" (Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки - прим. ТАСС).

Фотография Танигути, получившего тяжелейшие ожоги всего тела в результате бомбардировки Нагаски 9 августа 1945 года, облетела весь мир. Этот снимок получил название "красная спина": на ней запечатлен лежащий на животе мальчик, у которого полностью выжжена кожа на спине.

Накануне 70-й годовщины бомбардировки Нагасаки в 2015 году Танигути поделился с ТАСС своими воспоминаниями о том страшном дне и рассказал, что в тот момент он развозил на своем велосипеде почту и находился примерно в 1,8 км от эпицентра бомбардировки. Взрывной волной его сбросило с велосипеда, и ему даже показалось, что бомба разорвалась рядом с ним.

"Земля под ногами тряслась, как будто произошло сильное землетрясение. После того как я пришел в себя, я посмотрел на свои руки - с них в буквальном смысле свисала кожа. Однако в тот момент я даже не чувствовал боли", - вспоминал он.

"Убейте меня!"

После этого раненый мальчик чудом добрался до завода по производству боеприпасов, который располагался в подземном тоннеле. Там он встретил женщину, которая помогла ему отрезать куски кожи на руках и перебинтовать ожоги. Вскоре после этого была объявлена эвакуация, и Танигути, который не мог сам передвигаться, донесли до вершины холма и положили под деревом.

По его воспоминаниям, он пролежал там три дня, и за это время скончались все, кто находился рядом. "Мне повезло - на третий день пришли люди и спасли меня. Из ожогов на моей спине сочилась кровь, боль быстро нарастала. В таком состоянии меня отправили в больницу", - вспоминал Танигути.

Его ожоги и ранения были так сильны, что сесть он смог только спустя два года, а выписан из больницы только в 1949 году. "В первые годы после бомбардировки я не мог даже пошевелиться, боль была невыносимой. Я часто кричал: "Убейте меня!", - делился он своими воспоминаниями.

Сумитэру Танигути посвятил свою жизнь общественной деятельности и борьбе за отказ от ядерного оружия. Он часто выступал на публике и общался со студентами, чтобы будущие поколения знали, какие ужасы может принести ядерное оружие.

Атомные бомбардировки

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японской империи. Эти атаки стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Таким образом, общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним по данным, составило 308 тыс. 725 человек. Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года, в момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, а город был стерт с лица земли. По данным за 2016 год, число жертв этой трагедии составляет уже 175 тыс. 743 человека.