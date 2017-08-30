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Рейс с туристами Ted Travel из Антальи в Москву задерживается на 15 часов

Общество
30 августа, 7:45 UTC+3 ТАСС

Рейсом R3 1104 должны были вылететь порядка 150 человек

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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Рейс авиакомпании "Якутия", который должен был доставить в Москву российских туристов обанкротившейся компании Ted Travel, задерживается на 15 часов. Об этом в среду сообщает корреспондент ТАСС.

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Рейс R3 1104 из Антальи в Москву должен был вылететь во вторник в 19:30 по местному времени (совпадает с мск), но несколько раз его переносили по неизвестным причинам. Сначала вылет отложили до 01:20, затем на табло аэропорта появилось время 03:20, затем - 03:50, 04:50 и 06:20. Сейчас на онлайн-табло аэропорта указано, что самолет вылетит в 10:20.

В Москву должны были вылететь порядка 150 человек, в основном семьи с детьми. Около 04:00 к аэропорту подъехали автобусы, на которых туристов с рейса R3 1104 отвезли в гостиницу, где их временно разместили. В администрации гостиницы сообщили, что вскоре к отелю подъедут автобусы, на которых туристов доставят в аэропорт.

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