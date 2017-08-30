Музей новостей может переехать из центра Вашингтона из-за финансовых трудностей

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Музей новостей (Newseum), расположенный в центре столицы США неподалеку от здания Капитолия, может переехать из Вашингтона в связи с финансовыми трудностями. Об этом сообщила во вторник местная радиостанция WTOP.

По ее сведениям, на днях пост директора Newseum покинул Джеффри Хербст, который руководил учреждением на протяжении последних двух лет. После этого частный фонд Freedom Forum, за счет которого преимущественно и содержится музей, начал рассматривать различные варианты решения финансовых проблем.

Несмотря на то, что Newseum является самым посещаемым платным музеем Вашингтона (около 800 тыс. посетителей в год), фонду становится все труднее обеспечивать его функционирование. Freedom Forum вложил в Newseum за последние 20 лет более $500 млн. Объясняется это, в частности, тем, что город фактически наводнен бесплатными государственными музеями и галереями, тогда как входной билет в Newseum стоит почти $30.

"Становится очевидным, что нынешняя модель, при которой Freedom Forum является основным спонсором музея, не может функционировать бесконечно", - отмечает руководитель организации Ян Нейхарт. По его словам, при нынешних тратах на содержание музея у фонда практически не остается денег, которые должны идти на образовательные программы, связанные с первой поправкой конституции США, в защиту которой и выступает фонд. Первая поправка гарантирует гражданам США право на свободу слова, прессы и вероисповедания.

Как отмечает радиостанция, в настоящее время фонд рассматривает различные варианты дальнейших действий, в том числе возможность продажи здания на Пенсильвания-авеню.

История создания музея

Музей новостей прежде находился в пригороде Вашингтона, Арлингтоне (штат Вирджиния). В 2000 году фонд Freedom Forum начал проект переноса популярной достопримечательности в самый центр столицы, и в 2002 году он закрыл свои двери для посетителей на время строительства нового здания. Как объяснила тогда администрация, решение временно приостановить работу Newseum было принято, чтобы сконцентрировать все ресурсы на сооружении и обустройстве новой площадки.

На новом месте Музей новостей открыл свои двери в апреле 2008 года. С тех пор он привлекает большое число туристов и местных жителей, а также нередко становится площадкой для проведения различных форумов, преимущественно посвященных свободе слова и правам человека. Фасад здания в основном выполнен из стекла, что символизирует мир, открывающийся через сообщения СМИ. Одну треть фасада занимает почти двадцатиметровая каменная пластина, на которой высечен текст первой поправки к конституции США.

В 2015 году руководство музея учредило неправительственную международную награду за продвижение свободы в разных сферах человеческого самовыражения.