Абэ соболезнует в связи с кончиной пережившего бомбардировку Нагасаки

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования в связи с кончиной одного из самых известных "хибакуся" (пострадавших от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки) Сумитэру Танигути. О смерти 88-летнего деятеля движения за отказ от ядерного оружия ранее сообщили ТАСС в "Нихон Хиданкё" (Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки).

"Я молюсь о том, чтобы его душа покоилась с миром", - привело слова главы правительства агентство Kyodo.

Фотография Танигути, который в возрасте 16 лет получил тяжелейшие ожоги всего тела в результате бомбардировки Нагаски 9 августа 1945 года, облетела весь мир. Этот снимок получил название "красная спина" - на ней запечатлен лежащий на животе мальчик, у которого полностью выжжена кожа на спине.

Сумитэру Танигути посвятил свою жизнь общественной деятельности и борьбе за отказ от ядерного оружия. Он часто выступал на публике и общался со студентами, чтобы будущие поколения знали, какие ужасы может принести ядерное оружие.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японской империи. Эти атаки стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тысяч до 100 тысяч человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Таким образом, общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним по данным, составило 308 тысяч 725 человек. Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года, в момент взрыва погибли около 70 тысяч его жителей, а город был стерт с лица земли. По последним данным, число жертв этой трагедии составляет уже 175 тысяч 743 человека.