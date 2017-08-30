Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абэ соболезнует в связи с кончиной пережившего бомбардировку Нагасаки

Общество
30 августа, 9:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, августа. /ТАСС

Сумитэру Танигути посвятил свою жизнь общественной деятельности и борьбе за отказ от ядерного оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования в связи с кончиной одного из самых известных "хибакуся" (пострадавших от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки) Сумитэру Танигути. О смерти 88-летнего деятеля движения за отказ от ядерного оружия ранее сообщили ТАСС в "Нихон Хиданкё" (Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки).

Смотрите также
Нагасаки. Место падения атомной бомбы

"Жар выжигал все на своем пути" - рассказ выжившего при бомбардировке Нагасаки

"Я молюсь о том, чтобы его душа покоилась с миром", - привело слова главы правительства агентство Kyodo.

Фотография Танигути, который в возрасте 16 лет получил тяжелейшие ожоги всего тела в результате бомбардировки Нагаски 9 августа 1945 года, облетела весь мир. Этот снимок получил название "красная спина" - на ней запечатлен лежащий на животе мальчик, у которого полностью выжжена кожа на спине.

Сумитэру Танигути посвятил свою жизнь общественной деятельности и борьбе за отказ от ядерного оружия. Он часто выступал на публике и общался со студентами, чтобы будущие поколения знали, какие ужасы может принести ядерное оружие.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японской империи. Эти атаки стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тысяч до 100 тысяч человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Таким образом, общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним по данным, составило 308 тысяч 725 человек. Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года, в момент взрыва погибли около 70 тысяч его жителей, а город был стерт с лица земли. По последним данным, число жертв этой трагедии составляет уже 175 тысяч 743 человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Японии умер пострадавший от бомбардировки Нагасаки
2
Режим ЧС введен в одном из районов Приамурья из-за снегопада
3
Генсек федерации: сборная России по боксу провалила ЧМ
4
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
5
LADA назвала стоимость "эксклюзивной" версии модели Vesta
6
"Звоночки" звенели: что привело к проблемам банка "Открытие"
7
Совбез ООН осудил испытания ракеты КНДР, но новых санкций не ввел
Темы дня
Новости партнеров
Реклама