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Чилингаров: рекорд грузопотока по Севморпути будет побит в 2017 году

Общество
30 августа, 10:00 UTC+3 ПОСЕЛОК САБЕТТА округ/ 30, августа. /ТАСС

Спецпредставитель главы государства отметил, что в прошлом году грузоперевозки по морскому пути впервые превысили объемы советского периода

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ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 30 августа. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров считает, что рекорд грузопотока по Северному морскому пути будет вновь побит в 2017 году. Такое мнение он выразил в докладе, представленном на встрече представителей стран-участниц Арктического совета.

"Грузопоток, формирующийся на ямальском [заводе] СПГ и Новопортовском месторождении, привел к тому, что в прошлом году грузоперевозки по Северному морскому пути возросли до 7,2 миллионов тонн и впервые превысили перевозки советского периода, - отметил он. - В этом году, судя по всему, и этот рекорд будет перекрыт".

По словам спецпредставителя главы государства, в первой половине августа ежедневно на трассе Севморпути находилось более 100 российских и иностранных судов, включая первый тяжелый газовоз арктического класса "Кристоф де Маржери". "Происходящие изменения климата привели к быстрому потеплению в Арктике и значительному сокращению ее ледяного покрова, - отметил он. - Эти процессы открывают нам возможность практической разработки углеводородных ресурсов на арктическом шельфе и существенно расширяют окно возможности использования Северного морского пути".

Одним из важных шагов для сохранения природной среды региона Чилингаров назвал подготовленное Арктическим советом соглашение о предотвращении загрязнений нефтью морской среды Арктики, а другим - обязательное соблюдение начиная с этого года требований Арктического кодекса.

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что Москва не собирается никому уступать лидерство в арктических исследованиях. "В начале ноября этого года мы планируем организовать дрейфующую научно-исследовательскую станцию "Северный полюс-41". Станция будет организована путем вмораживания в лед ледокола, который станет безопасной базой для полярников, - рассказал он. - Наша научная программа дрейфа открыта для широкого международного участия и я приглашаю здесь присутствующих обдумать возможность работы своих специалистов на каком либо этапе дрейфа российской дрейфующей станции "Северный полюс-41".

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