В Южно-Сахалинске открылся новый хирургический корпус онкологического диспансера

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Открытие нового операционного корпуса, оборудованного современной техникой, состоялось в среду в Сахалинском областном онкологическом диспансере. Специалисты считают, что это поможет добиться позитивных изменений в ситуации с онкологическими заболеваниями в регионе, сообщил ТАСС главный врач учреждения Виктор Ли.

"Старая операционная оставляла желать лучшего. Хирурги боролись за операционные места, дней не хватало, чтобы делать операции. В новом корпусе врачи хирургического профиля отделений смогут оперировать каждый день", - сказал Ли.

По его словам, на первом этаже трехэтажного корпуса разместилось центральное стерилизационное отделение, второй этаж - диагностический, здесь будут располагаться патоморфологическая, иммуногистохимическая, цитологическая службы, отделение лучевой диагностики, рентген, кабинеты ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии. На третьем этаже работает операционный блок, здесь разместились семь операционных - три интегрированные и одна гибридная с наличием ангиографической стойки.

"Семь операционных в одном корпусе - отнюдь не прихоть. Это необходимо для специализации помещений: в одном проводить операции, например, на органах пищеварения, в другом - на органах мочеполовой системы. Как считают специалисты, это позволит заметно снизить риск инфицирования операционных и, соответственно, послеоперационных осложнений", - отмечают в Минздраве Сахалинской области.

По словам главного врача онкодиспансера, все операционные оснащены телекоммуникационным блоком, который осуществляет свободный доступ в кабинеты и конференц-залы как внутри учреждения, так и за его пределами. В дальнейшем операционные будут местом, где можно проводить мастер-классы.

По данным регионального Минздрава, в настоящее время в области отмечается прирост смертности по онкологии. Основная причина смертности - поздняя выявляемость. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (первая и вторая стадии), в 2016 году составила 50,1%, тогда как в России этот показатель - 53,8%.