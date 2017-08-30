В США уволили профессора, назвавшего шторм "Харви" карой за поддержку Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Профессор социологии Кеннет Стори, который назвал тропический шторм "Харви" заслуженным наказанием населения штата Техас за поддержку на выборах 2016 года Дональда Трампа, уволен из Университета города Тампа (штат Флорида). Об этом решении объявила во вторник дирекция американского вуза.

"Мы осуждаем подобные комментарии и настроения, так как понимаем, какую боль причинила эта безответственная акция. Стори освобожден от исполнения своих обязанностей в Университете Тампы, его лекции поручено вести кафедре социологии", - подчеркнула дирекция в официальном заявлении.

"Мы, жители Флориды, прекрасно осознаем, какие разрушения и страдания вызывает тропический шторм. Мы в мыслях и молитвах остаемся со всеми, кого затронул ураган "Харви", - добавили в вузе.

Профессор в минувшее воскресенье вступил в спор с пользователями Twitter. "Я не верю в немедленное кармическое наказание, однако создается такое впечатление, что это ["Харви"] уготовано Техасу. Надеюсь, это поможет им понять, что Республиканской партии нет до них никакого дела", - написал преподаватель социологии. На вопрос, заслуживают ли сторонники Трампа и во Флориде подобного наказания, Стори ответил утвердительно: "Да, проголосовавшие за него тоже заслуживают такого".

Подобные мысли вызвали в целом негативную реакцию в социальных сетях. Поэтому профессор поспешил удалить свои записи в Twitter и извинился. "Я глубоко сожалею о заявлении, которое разместил вчера. Я никогда не желал ничего плохого кому-либо. Я надеюсь на то, что у всех, кого затронул "Харви", все скоро опять будет в порядке", - написал Стори в понедельник.