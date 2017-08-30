Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплаты нижегородским строителям метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Прокуратура Нижегородской области начала проверку информации о невыплате заработной платы строителям метрополитена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"В органы прокуратуры от работников ООО "НН СУ-620", занятых на строительстве метрополитена, поступили обращения о невыплате заработной платы. В связи с этим прокуратурой области совместно с государственной инспекцией труда в Нижегородской области организовано проведение проверки соблюдения ООО "НН СУ-620" требований трудового законодательства", - говорится в сообщении.

Речь идет о ситуации с задолженностью по зарплате перед строителями станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде со стороны генподрядчика.

В пресс-службе администрации города сообщили, что директора фирмы во вторник уже вызвали на совещание из Москвы. "Главное управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде по закону не может вмешиваться в финансово-хозяйствующую деятельность подрядчика. Однако управление было в курсе, что в середине июля появились первые симптомы по невыплате заработной платы со стороны генподрядчика. Проводились совещания, на которых подрядчику было предписано погасить задолженность перед работниками", - приводит пресс-служба слова гендиректора управления Юрия Гаранина.

Работы по строительству станции метро "Стрелка" оплачиваются генподрядчику авансом. "За почти три года, что строится метро, генподрядчику было выплачено порядка 1,5 млрд рублей аванса. Более того, на сегодняшний день с нашей стороны, как заказчика, нет ни одного рубля и ни одного дня задержки по оплате выполненных работ", - добавил Гаранин.

По его оценке, на стройке работает около 1 тыс. человек, ежемесячно на зарплату вместе с налогами компания должна тратить от 40 до 45 млн рублей. При том, что на ежемесячную работу по контракту выделяется до 200 млн рублей. "Если брать июль, то подрядчиком было выполнено работ на 70 млн рублей и все эти счета полностью проплачены. Почему руководство компании накопило долги, мне непонятно, считаю, что подрядчик должен рассчитаться с людьми", - отметил глава управления.

Станция метро "Стрелка"

Станция метро "Стрелка" - один из объектов в Нижнем Новгороде, которые строят к чемпионату мира по футболу 2018 года. В рамках ЧМ-2018 в городе пройдет шесть матчей, в том числе 1/4 финала.

Региональная программа подготовки Нижегородской области к чемпионату предусматривает строительство порядка 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников составил 71 млрд рублей, из них половина - федеральные средства. Многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.