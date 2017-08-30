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Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы

Общество
30 августа, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Глава Минобрнауки считает полезным опыт учебных комбинатов, которые в советское время являлись основной формой организации трудового обучения и профессиональной ориентации

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о возврате профориентации в школы.

"Мы сейчас очень серьезно, я бы сказала жестко рассматриваем вопрос профориентации наших школьников. Это необходимо. В ближайшее время мы найдем решение, потому что это надо делать", - сказала в среду министр на Общероссийском родительском собрании.

Васильева добавила, что считает полезным опыт учебных комбинатов, которые в советское время являлись основной формой организации трудового обучения и профессиональной ориентации.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2017 году площадкой проведения стал Центр образования N548 "Царицыно". Сбор вопросов осуществлялся через сайт министерства и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей".

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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