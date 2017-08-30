МВД предлагает ввести наказание за незаконное трудоустройство иностранцев в России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. МВД России разработало законопроект, предусматривающий поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся наказания за незаконное трудоустройство иностранных граждан. Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях специальными нормами, устанавливающими ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их работодателей и заказчиков услуг в случае осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности без заключения трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ", - говорится в пояснительной записке документа.

В документе отмечается, что, если соответствующий договор не будет заключен, иностранцам грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с последующим выдворением из России. Что касается непосредственно работодателей, то должностным лицам за данное правонарушение грозит штраф от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим - от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Кроме того, к ответственности планируется привлекать работодателей, принимающих на работу иностранцев, у которых в миграционной карте не указана цель визита "работа". "За исключением отдельных категорий иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию с иными целями въезда и имеющих право в соответствии с законодательством РФ и международными договорами на осуществление на территории страны трудовой деятельности, а также за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации", - отмечается в документе.

В таком случае иностранцам, должностным и юридическим лицам будет грозить наказание, как и за незаключение трудового договора.