Минобрнауки намерено выделить дополнительные субсидии на восстановление детских лагерей

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минобрнауки рассматривает возможность выделения дополнительных субсидий на восстановление детских лагерей в регионах. Об этом в среду заявила глава ведомства Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.
"У нас в стране 42 тыс. лагерей разной правовой основы. Строились наши лагеря 30-40 лет [назад]. В этом году регионы направили 35 млрд рублей на восстановление. Но этого недостаточно, и сейчас мы прорабатываем возможности субсидий и других форм помощи регионам", - сказала Васильева.
Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2017 году площадкой проведения стал Центр образования N548 "Царицыно". Сбор вопросов осуществлялся через сайт министерства и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей".