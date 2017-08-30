Минобрнауки намерено выделить дополнительные субсидии на восстановление детских лагерей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минобрнауки рассматривает возможность выделения дополнительных субсидий на восстановление детских лагерей в регионах. Об этом в среду заявила глава ведомства Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.

"У нас в стране 42 тыс. лагерей разной правовой основы. Строились наши лагеря 30-40 лет [назад]. В этом году регионы направили 35 млрд рублей на восстановление. Но этого недостаточно, и сейчас мы прорабатываем возможности субсидий и других форм помощи регионам", - сказала Васильева.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2017 году площадкой проведения стал Центр образования N548 "Царицыно". Сбор вопросов осуществлялся через сайт министерства и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей".