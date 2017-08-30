В Ненецком округе начался отопительный сезон

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в Ненецком автономном округе, сообщили в среду в пресс-службе окружной администрации.

"В Тельвиске отопительный сезон начинается сегодня, 30 августа, в Оме, Нижней Пёше и Шойне и большинстве других сельских населенных пунктов округа - 1 сентября. Что касается столицы НАО, то, по словам директора Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей Натальи Бетхер, 23-24 августа проведены гидравлические испытания теплосетей, 25-26 августа - пробное протапливание", - говорится в сообщении.

В Хорей-Верском, Приморско-Куйском, Юшарском и Пустозерском сельсоветах местные администрации объявили о начале отопительного сезона. В первую очередь, тепло подается в школы и другие социальные учреждения.

В прошлом году регулярная подача тепла жителям Нарьян-Мара началась 9 сентября. В соответствии с постановлением правительства РФ, отопительный период начинается, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура составляет ниже 8 градусов. Пока, согласно прогнозам, ниже этой отметки температура в Нарьян-Маре не будет опускаться даже ночью. По данным Севгидромета, температура воздуха в округе ночью +2,+7 градусов, при прояснениях - до -3, днем +8,+13.