Якутия планирует привлечь 1,2 млрд рублей кредита на завершение строительства водозабора

ЯКУТИЯ, 30 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Правительство Якутии намерено до конца года привлечь 1,2 млрд рублей кредита на завершение строительства водозабора в Якутске. Дефицит средств составляет 2,5 млрд рублей, оставшуюся часть предоставит бюджет региона, сообщил ТАСС в среду первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"На уровне председателя правительства Якутии принято решение до конца года прилечь кредитные средства в размере 1,2 млрд рублей на завершение строительства водозабора в Якутске, остальные средства в размере 1,3 млрд рублей будут напрямую финансироваться из бюджета", - сказал Колодезников.

По его словам, кредит в размере 1,2 млрд рублей готовы выдать несколько банков - ВТБ, Сбербанк и ВЭБ.

Ранее сообщалось, что правительство Якутии привлекло средства Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) в размере 2,1 млрд рублей на строительство нового водозабора. При этом общая стоимость объекта составляет 5,1 млрд рублей, срок ввода которого намечен на второй квартал 2018 года.

На данный момент потребность в средствах составляет 2,5 млрд рублей на строительство водозаборных и водоочистных сооружений. "Прямые вложения из бюджета более эффективны с точки зрения затрат. К тому же необходимо рефинансировать кредит ЕБРР, так как на данный момент кредитные ставки по нему выше, соответственно, затраты бюджета выше. Необходимо затраты бюджета по кредиту ЕБРР сократить", - отметил Колодезников.

Строительство водозабора ведется в соответствии с графиком. Готовность объекта оценивается на 35%. Новый водозабор строится взамен действующего 1972 года постройки, который не справляется с возросшими потребностями жителей города Якутска.