Минприроды и СПЧ подписали соглашение о сотрудничестве

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минприроды и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в среду подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут обеспечиваться права граждан на благоприятную окружающую среду.
"Стороны в пределах своей компетенции договорились о взаимодействии по вопросам обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, совершенствования механизма общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля)", - говорится в соглашении.
Минприроды совместно с СПЧ планируют проводить совместные мероприятия для обсуждения вопросов охраны окружающей среды а также совместно совершенствовать экологическое законодательство.
Соглашение вступило в силу в момент подписания и будет действовать бессрочно.