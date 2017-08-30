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Минприроды и СПЧ подписали соглашение о сотрудничестве

Общество
30 августа, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Стороны, в частности, договорились "о взаимодействии по вопросам обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минприроды и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в среду подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут обеспечиваться права граждан на благоприятную окружающую среду.

"Стороны в пределах своей компетенции договорились о взаимодействии по вопросам обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, совершенствования механизма общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля)", - говорится в соглашении.

Минприроды совместно с СПЧ планируют проводить совместные мероприятия для обсуждения вопросов охраны окружающей среды а также совместно совершенствовать экологическое законодательство.

Соглашение вступило в силу в момент подписания и будет действовать бессрочно.

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