Васильева заявила о недопустимости ремонта школ за счет родителей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала недопустимым проведение ремонта в школах за счет родителей.

"Ремонт школ [за счет родителей] - это недопустимо, непозволительно. Ни о каком ремонте за счет родителей речи быть не должно", - сказала министр в среду на Общероссийском родительском собрании.

"Вопрос поборов в школах нужно решать на муниципальном уровне. Никаких поборов быть не должно. Каждый отдельный случай нужно решать с органами правоохранительными", - подчеркнула Васильева.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2017 году площадкой проведения стал Центр образования N548 "Царицыно". Сбор вопросов осуществлялся через сайт министерства и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей".