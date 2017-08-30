Москомстройинвест с начала года оштрафовал столичных застройщиков на 43,4 млн рублей

В Подмосковье разрешили охоту на барсуков и пятнистых оленей, несмотря на советы экологовОбщество 30 августа, 14:03
Минкультуры РФ может быть признано потерпевшим по "делу Серебренникова"Происшествия 30 августа, 14:00
Футболист "Спарты" Караваев подтвердил информацию о переговорах с клубами РФПЛСпорт 30 августа, 13:59
Утилизация мусора в России. ДосьеБиографии и справки 30 августа, 13:59
В Красноярске до конца 2017 года создадут комплексный авиационно-спасательный центрСибирь 30 августа, 13:51
Совет учредителей РУСАДА рассмотрит кандидатуру гендиректора 31 августаСпорт 30 августа, 13:50
Совет по развитию гражданского общества и правам человека. ДосьеБиографии и справки 30 августа, 13:48
"Ласточка" между Петрозаводском и Новгородом может увеличить турпоток в КарелиюОбщество 30 августа, 13:42
Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроковСпорт 30 августа, 13:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москомстройинвест в результате проверок деятельности московских застройщиков вынес 449 постановлений о наложении штрафов на сумму 43,4 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе комитета.
"Более половины штрафов с января по август текущего года - 22,3 млн рублей - наложено на застройщиков за незаконное привлечение денежных средств <...>. Из них свыше 50% - около 11 млн рублей - приходится на июль текущего года", - цитирует пресс-служба главу Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Он уточнил, что основным нарушением, помимо незаконного привлечения денежных средств, стало неполное или недостоверное предоставление информации в ежеквартальной отчетности и в проектных декларациях. "По результатам проведенных проверок материалы направлены в правоохранительные органы для последующего возбуждения уголовных дел", - сказал Тимофеев.