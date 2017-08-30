Москомстройинвест с начала года оштрафовал столичных застройщиков на 43,4 млн рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москомстройинвест в результате проверок деятельности московских застройщиков вынес 449 постановлений о наложении штрафов на сумму 43,4 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе комитета.

"Более половины штрафов с января по август текущего года - 22,3 млн рублей - наложено на застройщиков за незаконное привлечение денежных средств <...>. Из них свыше 50% - около 11 млн рублей - приходится на июль текущего года", - цитирует пресс-служба главу Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Он уточнил, что основным нарушением, помимо незаконного привлечения денежных средств, стало неполное или недостоверное предоставление информации в ежеквартальной отчетности и в проектных декларациях. "По результатам проведенных проверок материалы направлены в правоохранительные органы для последующего возбуждения уголовных дел", - сказал Тимофеев.