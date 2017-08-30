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"Меридианы Тихого" в Приморье впервые покажут кино для людей с нарушением зрения

Общество
30 августа, 13:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 30, августа. /ТАСС

В правительстве региона пояснили, что слабовидящие зрители с помощью наушников "будут слышать комментарии, которые помогут им понять, что происходит на экране"

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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Специальные показы для людей с нарушением зрения впервые состоятся в этом году на XV Международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого", который пройдет в Приморском крае с 9 по 15 сентября. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

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"Покажем известные ленты Андрея Кончаловского - "Романс о влюбленных" и "Сибириаду". С помощью наушников слабовидящие зрители будут слышать комментарии, которые помогут им понять, что происходит на экране. В Приморье подобные показы с использованием технологии тифлокомментирования пройдут впервые", - сообщила пресс- служба.

Организатором фестиваля выступает Приморский академический краевой драматический театр им. Максима Горького при поддержке администрации Приморского и при содействии Министерства культуры РФ. В этом году в программе будет представлено более 170 фильмов, из них 10 полнометражных и 10 короткометражных лент, созданных молодыми режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Большинство фильмов впервые будут демонстрировать в России, в том числе состоится 36 азиатских и 10 мировых премьер.

В 2016 году кинопоказы и мероприятия фестиваля посетили более 30 тыс. зрителей, которые посмотрели 180 фильмов из 41 страны.

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