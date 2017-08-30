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В России в этом году откроется 76 новых школ, 17 из них - в Подмосковье

Общество
30 августа, 13:49 UTC+3 НАРО-ФОМИНСК НАРО-ФОМИНСК 30, августа. /ТАСС

Московская область является лидером по развитию социальной инфраструктуры, отметила зампред правительства РФ Ольга Голодец

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НАРО-ФОМИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Московская область лидирует по числу школ, которые будут введены в этом году, в сравнении с другими регионами России. В целом по стране будет открыто 76 новых образовательных учреждений, 17 из которых приходится на Подмосковье, заявила журналистам в среду заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Голодец и губернатор Московской области посетили сегодня недавно открывшийся областной центр материнства и детства, а также школу в Наро-Фоминском районе, открытие которой запланировано на 1 сентября.

"Андрей Юрьевич (Воробьев - прим. ТАСС) пригласил меня на открытие объектов, и я не сомневалась ни одной секунды, потому что сегодня Подмосковье - абсолютный лидер по развитию социальной инфраструктуры. В этом году в Подмосковье будет введено 17 новых школ. Такого количества школ у нас не вводит ни один субъект РФ. У нас всего будет введено 76 школ. Сегодня регион в социальной сфере задает тон всей России", - сказала Голодец.

Зампред правительства отметила, что в Подмосковье совершенно новый и очень содержательный подход к развитию социальной инфраструктуры. "Сегодня не просто открывается новое здание, а этому предшествует огромная программа по подбору персонала и по его доподготовке. Второе, и это очень важно - меняются стилевые решения", - добавила она.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что самое главное в развитии социальной сферы - это специалисты. "Мы научились строить большие школы, светлые поликлиники, перинатальные центры. Важно наполнить их кадрами, и учителями, и врачами. Здесь у нас программы, которые позволяют привлекать самых лучших", - сказал Воробьев.

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