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Курсы для школьников от "Яндекс" с осени впервые откроются в 15 городах России

Общество
30 августа, 13:29 дата обновления: 30 августа, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Курс по информатике и математике "Яндекс.Лицей" будет преподаваться на 60 площадках для тысячи школьников

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© Евгений Кармаев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Образовательная программа по математике и информатике "Яндекс.Лицей" с осени этого года впервые начнет работать в 15 городах России и двух городах Казахстана. Об этом в среду на пресс-конференции в "Яндексе" заявил руководитель образовательных проектов компании Сергей Чернышев.

"Мы решили, что эксперимент нужно продолжать. В этом году мы расширяем присутствие до 19 городов и открываем программу в двух городах Казахстана. В этом году у нас будет уже 60 площадок, соответственно, мы планируем набрать уже тысячу школьников. Сегодня открыли регистрацию к нам на проект", - сказал Чернышев.

Компания запустила курс по информатике и математике "Яндекс.Лицей" в 2016 году. Тогда участие в нем приняли Тамбов, Саратов, Пенза и Калуга. В этом году к нему присоединились еще российских 15 городов, а также Алматы и Астана.

"Отдельная новость - это запуск в Москве. В Москве мы выходим с немного другим форматом. У нас не будет отдельных площадок, мы запускаем программу непосредственно в школах - либо в формате дополнительного образования, либо в формате школьной программы, когда во время уроков информатики школьники занимаются по программе Яндекс.Лицей", - рассказал Чернышев.

Курс "Яндекс.Лицей" будет преподаваться в рамках школьной программы на уроках информатики в 13 столичных школах, а также в одной пензенской и одной тамбовской.

Кроме того, этой осенью "Яндекс" намерен запустить более 20 новых обучающих онлайн-курсов совместно с вузами. "Планы на осень. Мы собираемся больше 20 новых курсов выпустить, тоже совместно с вузами, на Coursera в основном. Это будут курсы и по анализу данных, и по разработке, по информационному поиску, то есть все то, что мы научились преподавать в Школе анализа данных и на факультете компьютерных наук [в НИУ ВШЭ]", - сказала HR-директор компании Елена Бунина.

По ее словам, на сегодняшний день компания разработала уже 12 онлайн-курсов совместно с вузами. Основные партнеры в этом направлении - Высшая школа экономики, МФТИ и Калифорнийский университет в Сан Диего (США). Созданные "Яндекс" курсы прошли уже более 60 тыс. учащихся.

"Яндекс.Лицей" - это бесплатные двухгодичные курсы для учеников 8 и 9 классов, где школьников обучают программированию на примере языка Python. Язык востребован как в IT-компаниях, так и в научной среде. Занятия ведут местные преподаватели - они проходят конкурсный отбор, а затем - обучение в "Яндексе". Программу "Яндекс.Лицея" разработали в Школе анализа данных.

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