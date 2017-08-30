Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье разрешили охоту на барсуков и пятнистых оленей, несмотря на советы экологов

Общество
30 августа, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Квота на отстрел барсуков по сравнению с прошлым сезоном снизилась, а оленей - выросла

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Гашеев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Московской области установили квоту на добычу в регионе барсуков и пятнистых оленей в сезоне 2017-2018 гг. (с августа по август), несмотря на рекомендации Министерства экологии и природопользования Подмосковья ввести мораторий на отстрел этих животных. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства и губернатора Московской области.

Ранее Минэкологии региона рекомендовало наложить мораторий на охоту на барсуков и пятнистых оленей 26 июля, чтобы стабилизировать их популяцию. Решение о введении моратория должно было принять Министерство сельского хозяйства Подмосковья.

"Лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года - барсук 25 особей (4,24% от численности). Пятнистый олень - 104 особи (7,44% от численности)", - говорится в документе.

Власти увеличили квоту на отстрел пятнистых оленей по сравнению с 2016-2017 гг. сезоном охоты с 96 особей (6,6% от численности) и снизили - на отстрел барсуков с 32 животных (5,6% от численности).

При этом численность барсуков в регионе выросла с 573 до 590, согласно постановлению, а популяция пятнистых оленей сократилась с 1447 голов до 1397, по данным на начало 2017-2018 гг. охотничьего сезона против того же периода прошлого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
4
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУ
7
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама