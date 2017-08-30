В Подмосковье разрешили охоту на барсуков и пятнистых оленей, несмотря на советы экологов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Московской области установили квоту на добычу в регионе барсуков и пятнистых оленей в сезоне 2017-2018 гг. (с августа по август), несмотря на рекомендации Министерства экологии и природопользования Подмосковья ввести мораторий на отстрел этих животных. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства и губернатора Московской области.

Ранее Минэкологии региона рекомендовало наложить мораторий на охоту на барсуков и пятнистых оленей 26 июля, чтобы стабилизировать их популяцию. Решение о введении моратория должно было принять Министерство сельского хозяйства Подмосковья.

"Лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года - барсук 25 особей (4,24% от численности). Пятнистый олень - 104 особи (7,44% от численности)", - говорится в документе.

Власти увеличили квоту на отстрел пятнистых оленей по сравнению с 2016-2017 гг. сезоном охоты с 96 особей (6,6% от численности) и снизили - на отстрел барсуков с 32 животных (5,6% от численности).

При этом численность барсуков в регионе выросла с 573 до 590, согласно постановлению, а популяция пятнистых оленей сократилась с 1447 голов до 1397, по данным на начало 2017-2018 гг. охотничьего сезона против того же периода прошлого года.