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Саммит глав государств Арктического совета может пройти в мае 2019 года

Общество
30 августа, 14:09 UTC+3 округ/ 30, августа. /ТАСС

Место проведения мероприятия не уточняется

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ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 30 августа. /ТАСС/. Саммит глав государств Арктического совета может пройти в мае 2019 года. Об этом сообщил посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

"По планам это [саммит глав государств Арктического совета] произойдет в конце нашего [финского] председательства [в Арктическом совете] - в мае 2019 года", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Он не смог уточнить, где пройдет саммит, отметив, что этот вопрос рассматривается "в зависимости от политической обстановки".

Финляндия с мая 2017 года является страной-председателем в Арктическом совете сроком на два года.

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