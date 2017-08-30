Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты ОНФ выявили типовые ошибки в территориальных схемах обращения с отходами

Общество
30 августа, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Эксперты, изучив порядка 70 схем, пришли к выводу, что данные в них необъективны или намеренно искажены, а схемы мусорных полигонов не отражают реального состояния

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили типовые ошибки, встречающиеся в территориальных схемах обращения с отходами, в частности, неактуальность и некорректность данных о свалках твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом на специальном заседании Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщила сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

"Наши эксперты проанализировали порядка 70 территориальных схем и нашли в них типовые ошибки. Данные в них необъективны или намеренно искажены, схемы мусорных полигонов не отражают реального состояния, нет связи между субъектами", - сказала депутат.

Тимофеева уточнила, что в территориальных схемах не учтены особенности взаимодействия сопредельных регионов, вынужденных совместно утилизировать отходы.

"Например, Байкал - это четыре субъекта, а мы вообще это не отсматриваем, Москва и Московская область - смежные субъекты, мы опять не отсматриваем межсубъектовые связи... Непонятно, как будут формироваться тарифы", - пояснила Тимофеева.

Территориальные схемы обращения с отходами предполагают создание цепочек данных о мусоре - от источника его образования, количества отходов, до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. При этом отходы должны сортироваться по составу и классу опасности. Заработать в полном объеме терсхемы должны к 2019 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
2
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
3
Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроков
4
Генпрокуратура проверяет информацию о нарушениях при съемках программы "Пока все дома"
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Пожар потушен в кафе на юго-западе Москвы
7
Источник: Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле, был в состоянии опьянения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама