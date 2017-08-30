Эксперты ОНФ выявили типовые ошибки в территориальных схемах обращения с отходами

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили типовые ошибки, встречающиеся в территориальных схемах обращения с отходами, в частности, неактуальность и некорректность данных о свалках твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом на специальном заседании Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщила сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.
"Наши эксперты проанализировали порядка 70 территориальных схем и нашли в них типовые ошибки. Данные в них необъективны или намеренно искажены, схемы мусорных полигонов не отражают реального состояния, нет связи между субъектами", - сказала депутат.
Тимофеева уточнила, что в территориальных схемах не учтены особенности взаимодействия сопредельных регионов, вынужденных совместно утилизировать отходы.
"Например, Байкал - это четыре субъекта, а мы вообще это не отсматриваем, Москва и Московская область - смежные субъекты, мы опять не отсматриваем межсубъектовые связи... Непонятно, как будут формироваться тарифы", - пояснила Тимофеева.
Территориальные схемы обращения с отходами предполагают создание цепочек данных о мусоре - от источника его образования, количества отходов, до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. При этом отходы должны сортироваться по составу и классу опасности. Заработать в полном объеме терсхемы должны к 2019 году.