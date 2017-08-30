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"Ласточка" между Петрозаводском и Новгородом может увеличить турпоток в Карелию

Общество
30 августа, 13:42 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 30, августа. /ТАСС

По словам врио губернатора региона, маршрут расширит возможности туризма выходного дня для жителей Москвы

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© Игорь Лукьянов/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 августа. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка", который в среду начнет курсировать между Петрозаводском и Великим Новгородом, может способствовать росту потока туристов в Карелию на несколько сотен тысяч, сообщил журналистам врио главы республики Артур Парфенчиков. В 2016 году, по данным властей, поток туристов составил 760 тыс. человек.

"Конечно, сейчас сложно делать прогнозы, но мы надеемся, что количество туристов увеличится на сотни тысяч в годовом исчислении. Безусловно, мы надеемся на всесезонный туризм. Этот поезд "Ласточка", конечно, мы абсолютно уверены, даст нам дополнительный поток туристов из Москвы", - сказал Парфенчиков.

По его словам, поезд будет останавливаться на станции Чудово, через которую проходит "Сапсан". Таким образом, как отмечают власти, расширяются возможности туризма выходного дня для жителей Москвы. По маршруту планируется провести крупных российских туроператоров.

"Сегодня компания "РЖД" запускает поезд по новому маршруту "Петрозаводск - Великий Новгород". Первая цель этого поезда - связать два центра, которые очень привлекательны в области туризма", - сказал журналистам начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Павел Бурцев.

По его словам, вторая цель - связать два региона с Москвой и Санкт-Петербургом через скоростные поезда "Сапсан", которые останавливаются на станции Чудово. "По истечении сентября будет организована возможность покупки единого билета, то есть человек сможет сразу приобрести билет от Петрозаводска до Москвы с возможностью пересадки по станции Чудово и за время, которое будет приближено к шести часам, добраться до Москвы", - отметил Бурцев.

Первая "Ласточка" из Петрозаводска в Великий Новгород отправится 30 августа в 14:32 мск. Поезд будет курсировать между городами ежедневно. В течение 6,5-часового пути следования состав будет делать остановки на станциях Чудово, Волховстрой-2, Лодейное Поле, Свирь. Стоимость проезда - от 867 рублей.

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