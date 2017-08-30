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В Госдуме пока не определились с платой для жителей частных домов за вывоз мусора

Общество
30 августа, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Депутаты опасаются, что этот платеж для селян может оказаться выше, чем для горожан

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева заявила, что парламентарии обсуждают возможность введения платы за вывоз мусора для жителей сельских территорий, но к решению пока не пришли. Об этом она сообщила на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), который обсуждает на своем заседании проблему утилизации бытовых отходов.

"Мусор, конечно, - это не бесплатная история. Если сказать, что откуда-то найдутся деньги, все это будет бесплатно - нет, мы с вами, как жители страны, должны за это платить, это правильно", - сказала она, отвечая на вопросы членов СПЧ о планах властей по введению платы для сельских жителей за вывоз мусора.

"Сегодня жители многоквартирных домов получают платежки: вывоз мусора - вот коммунальная услуга. Жителям частного сектора это необязательно, договор [на вывоз мусора] может быть заключен, может быть не заключен. Но сегодня поправка есть, внесена, есть понимание, что это будет обязательная плата в платежке", - проинформировала глава думского комитета.

Вместе с тем депутаты опасаются, что этот платеж для селян может оказаться выше, чем для горожан. "Это коммунальный платеж, он будет зависеть от количества членов семьи. Как правило, в частном секторе это двое, трое детей с родителями в частных домах, это бремя ляжет больше, чем на жителей городов", - пояснила Тимофеева.

Кроме того, она отметила, что тарифы на вывоз мусора в сельской местности могут оказаться высокими, потому что мусорные полигоны "не находятся рядом с каждым маленьким селом, это невыгодно оператору, ему выгодно собрать с дома, где сто человек в одном доме проживают". Тимофеева призвала участников заседания направлять в думский комитет предложения по решению данной проблемы.

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Персоны
Тимофеева, Ольга Викторовна
Страны
Россия
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