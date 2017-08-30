Пожарные Москвы установили мировой рекорд, подав пену на вершину башни "Федерация"

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ТАСС, 30 августа. Столичные пожарные провели уникальные учения в восточной башне "Федерация" в "Москва-Сити", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Территориальным пожарно-спасательным гарнизоном города Москвы на восточной башне "Федерация" проведено опытное пожарно-тактическое учение. Впервые в мировой практике столичные огнеборцы подали воздухонаполненную пену для тушения условного пожара на высоте 374 метра", - сказал представитель ведомства.
"Целью учений было определить возможность подачи огнетушащих веществ на тушении пожаров, а также провести экспериментальный подъем личного состава на максимальную высоту и определить его физические возможности", - цитируют в пресс-службе начальника Службы пожаротушения МЧС Москвы Юрия Жуковского, руководившего маневрами.
Пожарные отработали четыре способа подачи огнетушащих веществ, в том числе с использованием насосов высокого давления и экспериментальных агрегатов. За ходом учения наблюдали научные сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС и Всероссийского научно- исследовательского института противопожарной обороны.
"Сегодняшние учения показали эффективность проектных решений и современной техники, а пожарно-спасательные подразделения продемонстрировали слаженную и эффективную работу", - приводят в ведомстве слова гендиректора башни "Федерация" Петра Смирнова.
Всего в учениях были задействованы более 130 человек и 25 единиц пожарно-спасательной техники.