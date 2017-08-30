Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров

МАДРИД, 30 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Порядка 22 тыс. человек приняли в среду участие в ежегодной "битве" помидорами в Буньоле (автономная область Валенсия). Как сообщили организаторы, "Томатина" в этом году пройдет уже в 72-й раз.

Всего в празднике приняли участие жители из почти ста различных стран мира. Как подсчитали местные власти, примерно 65% "бойцов" на "Томатине" являлись иностранцами. За время битвы, продолжавшейся час, было израсходовано порядка 160 тонн помидоров - на 5 тонн больше, чем годом ранее.

Томаты заготовили заранее и хранили при определенной температуре, чтобы они не были слишком жесткими и не могли никого серьезно травмировать. Тем не менее в Буньоле в течение всего дня дежурят медики. По информации местных властей, для освещения "Томатины" были аккредитованы СМИ из 90 государств.

Весь день в городке, население которого не превышает 10 тыс. человек, царит праздничная атмосфера. Помимо "битвы" помидорами, которая, несомненно, является гвоздем "Томатины", здесь проходят театрализованные и музыкальные представления, конкурсы и ярмарки. Также все желающие могут попробовать национальное испанское блюдо - паэлью, которая приготовлена в лучших традициях валенсийской кухни.

После недавних терактов в Каталонии было принято решение об усилении мер безопасности в ходе гуляний. В частности, порядка 700 сотрудников правоохранительных органов будут следить за порядком в ходе праздника. Кроме того, осуществлять контроль будут и с воздуха с помощью вертолета.

Праздник предвещает фестиваль в честь покровителя города - Святого Луи Бертрана, который продолжается на протяжении недели. Впервые "битва" состоялась в августе 1945 года.

Существует несколько версий возникновения этой традиции. По одной из них, во время парада гигантских фигур на главной площади города между молодыми людьми завязалась потасовка. Один из них упал рядом с коробками, в которых находились помидоры. Когда испанец начал кидать в своих "врагов" овощи, те стали отвечать ему тем же. Противостояние продолжалось до тех пор, пока полиция их не разогнала.

На следующий год молодые люди решили повторить "бой" и принесли помидоры с собой. На протяжении еще нескольких лет сотрудники правоохранительных органов регулярно разгоняли участников импровизированных "томатных сражений". Но в конечном счете идея понравилась и местным жителям, и властям города.