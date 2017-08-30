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Депутат из Ленобласти предложил освободить родителей от работы на время линеек 1 сентября

Общество
30 августа, 13:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, августа. /ТАСС

Владимир Петров отметил, что участие родителей в линейках, особенно родителей первоклассников, является важным событием как для самого ребенка, так и настоящим семейным праздником

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с предложением признать участие родителей в школьных линейках 1 сентября и в "последних звонках" уважительной причиной отсутствия на работе и не вычитать пропущенный рабочий день из их зарплаты. Об этом сообщила в среду пресс-служба парламентария.

"Прошу вас рассмотреть возможность включения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний и Последнего звонка, в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы. Данная мера будет способствовать интересам как сотен тысяч наших родителей, так и интересам государства, декларирующего курс на поддержку института семьи", - говорится в тексте обращения.

Депутат отмечает, что участие родителей в линейках, особенно родителей первоклассников, "является важным событием как для самого ребенка, так и настоящим семейным праздником, первым серьезным жизненным этапом, который преодолевает юный человек и гражданин".

"Многие родители, включая меня и, возможно, даже Вас, вынуждены любыми способами отпрашиваться с работы... Кто-то берет отгул за свой счет, кто-то вынужден договариваться с руководством", - отметил депутат.

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