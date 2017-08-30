Московские школьники смогут бесплатно посетить более 90 музеев

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Департамент культуры города Москвы 1 сентября запустит проект "Музеи - детям" - масштабную программу бесплатного входа в музеи для столичных школьников. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в среду на заседании Совета директоров подведомственных музеев и выставочных залов.

"С 1 сентября начинает работу проект мэры Москвы "Музеи - детям". У нас все школьники, учащиеся колледжей получают возможность свободного посещения наших музеев", - заявил Кибовский.

В рамках проекта школьники с учителями, родителями и друзьями смогут бесплатно посетить более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы. Кибовский отметил, что таким образом проект сделает музеи доступными для детей из семей любого достатка и вне зависимости от активности школьного руководства.

С организованными группами детей, классом или группой продленного дня бесплатный вход будет действовать и для сопровождающего. Кроме того, учителя смогут проводить в музеях тематические занятия.

Департамент культуры совместно с департаментом информационных технологий Москвы разработали механизм электронного учета посещения. Так, специальные устройства в музеях и выставочных залах будут верифицировать посетителя по "Социальной карте москвича" и карте "Москвенок". Родителям будут отправляться sms-сообщения о посещении ребенком учреждения.

На данный момент свободный вход в музеи действует каждое третье воскресенье месяца и в дни зимних каникул.