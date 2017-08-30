Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московские школьники смогут бесплатно посетить более 90 музеев

Общество
30 августа, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Учителя также смогут проводить в музеях тематические занятия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Департамент культуры города Москвы 1 сентября запустит проект "Музеи - детям" - масштабную программу бесплатного входа в музеи для столичных школьников. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в среду на заседании Совета директоров подведомственных музеев и выставочных залов.

"С 1 сентября начинает работу проект мэры Москвы "Музеи - детям". У нас все школьники, учащиеся колледжей получают возможность свободного посещения наших музеев", - заявил Кибовский.

В рамках проекта школьники с учителями, родителями и друзьями смогут бесплатно посетить более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы. Кибовский отметил, что таким образом проект сделает музеи доступными для детей из семей любого достатка и вне зависимости от активности школьного руководства.

С организованными группами детей, классом или группой продленного дня бесплатный вход будет действовать и для сопровождающего. Кроме того, учителя смогут проводить в музеях тематические занятия.

Департамент культуры совместно с департаментом информационных технологий Москвы разработали механизм электронного учета посещения. Так, специальные устройства в музеях и выставочных залах будут верифицировать посетителя по "Социальной карте москвича" и карте "Москвенок". Родителям будут отправляться sms-сообщения о посещении ребенком учреждения.

На данный момент свободный вход в музеи действует каждое третье воскресенье месяца и в дни зимних каникул.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
4
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
5
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
6
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
7
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
Темы дня
Новости партнеров
Реклама