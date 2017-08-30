Госдума откроет еще один вход в здание с 11 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Госдума откроет 11 сентября дополнительный подъезд для депутатов, сенаторов, членов ЦИК и Общественной палаты РФ, который будет работать в недели пленарных заседаний.

"11 сентября в Госдуме откроется еще один подъезд - N1, через который смогут заходить депутаты, члены Совета Федерации, сотрудники администрации президента и аппарата правительства, члены Счетной палаты, Центризбиркома, Общественной палаты", - сообщили в среду журналистам в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

В управлении уточнили, что открытие дополнительного входа на углу Охотного Ряда и Тверской улицы необходимо для эффективной работы, прежде всего в дни пленарных заседаний, когда основные подъезды (Охотный Ряд, д. 1 и Георгиевский переулок, д. 2) перегружены.

"В пленарные недели проходит большое количество мероприятий: и заседания комитетов, и круглые столы, и заседания экспертных советов, поэтому возникла необходимость открыть еще один подъезд для входа", - пояснили в управлении.