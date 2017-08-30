Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума откроет еще один вход в здание с 11 сентября

Общество
30 августа, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Подъезд будет открыт для депутатов, сенаторов, членов ЦИК и Общественной палаты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Госдума откроет 11 сентября дополнительный подъезд для депутатов, сенаторов, членов ЦИК и Общественной палаты РФ, который будет работать в недели пленарных заседаний.

"11 сентября в Госдуме откроется еще один подъезд - N1, через который смогут заходить депутаты, члены Совета Федерации, сотрудники администрации президента и аппарата правительства, члены Счетной палаты, Центризбиркома, Общественной палаты", - сообщили в среду журналистам в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

В управлении уточнили, что открытие дополнительного входа на углу Охотного Ряда и Тверской улицы необходимо для эффективной работы, прежде всего в дни пленарных заседаний, когда основные подъезды (Охотный Ряд, д. 1 и Георгиевский переулок, д. 2) перегружены.

"В пленарные недели проходит большое количество мероприятий: и заседания комитетов, и круглые столы, и заседания экспертных советов, поэтому возникла необходимость открыть еще один подъезд для входа", - пояснили в управлении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
4
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУ
7
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама