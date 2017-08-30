ЕС предоставит США спутниковые карты для преодоления последствий шторма "Харви"

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз предоставит властям США спутниковые карты для преодоления последствий тропического шторма "Харви". Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Координационный центр ЕК по чрезвычайным ситуациям находился в постоянном контакте с федеральным агентством США по управлению чрезвычайными ситуациями в связи с ураганом "Харви" по поводу оказания поддержки ЕС властям США. Европейская чрезвычайная служба "Коперникус" была задействована по запросу американского агентства и предоставляет сейчас карты по оценке ущерба в некоторых зонах Техаса", - отмечается в сообщении ЕК.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет, с 2005 года, когда ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана. Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, "Харви" 26 августа ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 29 м/с до 20,1 м/с.

Число жертв наводнений в американском штате Техас, вызванных тропическим штормом "Харви", достигло во вторник 30 человек.